Сунак будет осторожнее в риторике о России, - эксперт

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает, что экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак, который победил в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и станет премьер-министром, будет более сдержан в риторике в отношении России и ситуации на Украине, но останется в русле американской политики.

"Если говорить о России, то здесь, наверное, возможны какие-то мелкие изменения стилистического характера. То есть, возможно, он будет более сдержан, более осторожен в своих высказываниях, может быть, не будет использовать такую нарочито жесткую риторику, как его предшественники. Но понятно, что есть общая позиция в отношении России, эта позиция едва ли изменится ", - сказал ТАСС Кортунов.

Великобритания будет идти в русле американского подхода по конфликту, даже, может быть, в чем-то забегать вперед.

"Но повторяю: в риторике возможны изменения, она может измениться в сторону большей сдержанности", - сказал Кортунов.