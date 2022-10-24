Джонсон отказался участвовать в выборах премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.

В своем заявлении экс-премьер отметил, что у него достаточно "хорошие шансы привести Консервативную партию к победе" на выборах в 2024 году. Также он считает, что "был бы успешен" и на партийных выборах нового премьер-министра.

Он добавил, что смог получить 102 депутатов-консерваторов, в связи с чем он формально имел возможность выставить свою кандидатуру на пост премьера.

"Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно", - приводит слова Джонсона Regnum.

Напомним, кандидатом на пост премьер-министра Великобритании стал бывший министр финансов Риши Сунак. Также официально об участии в выборах объявила лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Ожидалось, что в них примет участиеи бывший премьер Борис Джонсон, чьим преемником была проработавшая в качестве главы правительства рекордные 45 дней Лиз Трасс.