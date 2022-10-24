Не допустить искажения истории. Уральским студентам провели лекцию о Нюрнбергском процессе

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Не допустить искажения истории. Уральским студентам провели лекцию о Нюрнбергском процессе

Студентам Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева решили рассказать об историческом значении Международного военного трибунала в Нюрнберге. Лекции о борьбе с преступлениями против человечества провели работники Уральской транспортной прокуратуры в рамках совершенствования системы государственно-патриотического воспитания. Поручение по проведению "студенческих разговоров о важном" поступило от Генпрокуратуры РФ.

"Прокурорские работники особо отметили, что будущим юристам необходимо противостоять деструктивным действиям, направленным на фальсификацию российской и мировой истории, искажение исторической правды и памяти", - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Там также добавили, что Нюрнбергский процесс во многом определил новые виды международных преступлений, которые в итоге вошли в международное право и законодательство многих стран. В связи с этим, на фоне нынешних реалий, уроки по Нюрнбергскому процессу до сих пор являются актуальными.

Напомним, что введением в школах Екатеринбурга "Уроков о важном" местные родители в основном остались довольны. Об этом ранее заявлял начальник департамента образования Константин Шевченко, отметив, что лишь определенный контингент людей выражал претензии.

Теги: Нюрнбергский процесс, юрист, студент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети