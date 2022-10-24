Не допустить искажения истории. Уральским студентам провели лекцию о Нюрнбергском процессе

Студентам Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева решили рассказать об историческом значении Международного военного трибунала в Нюрнберге. Лекции о борьбе с преступлениями против человечества провели работники Уральской транспортной прокуратуры в рамках совершенствования системы государственно-патриотического воспитания. Поручение по проведению "студенческих разговоров о важном" поступило от Генпрокуратуры РФ.

"Прокурорские работники особо отметили, что будущим юристам необходимо противостоять деструктивным действиям, направленным на фальсификацию российской и мировой истории, искажение исторической правды и памяти", - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Там также добавили, что Нюрнбергский процесс во многом определил новые виды международных преступлений, которые в итоге вошли в международное право и законодательство многих стран. В связи с этим, на фоне нынешних реалий, уроки по Нюрнбергскому процессу до сих пор являются актуальными.

Напомним, что введением в школах Екатеринбурга "Уроков о важном" местные родители в основном остались довольны. Об этом ранее заявлял начальник департамента образования Константин Шевченко, отметив, что лишь определенный контингент людей выражал претензии.