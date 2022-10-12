12 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Депобразования: родители Екатеринбурга особо не жалуются на патриотические уроки в школах

В департамент образования администрации Екатеринбурга не поступало массовых жалоб на введение в школах "Уроков о важном". Лишь в редких случаях родители учеников высказывают свое недовольство патриотическими занятиями, но это определенная категория людей. Об этом рассказал начальник департамента образования Константин Шевченко.
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"Каких-то массовых жалоб нет. Тех, кто на начальном этапе воспринимает это как что-то неинтересное и ненужное для их детей, очень часто проводятся индивидуальная работа, причем она, подчеркиваю, разъяснительная. Не все родители понимают, о чем идет речь, потому что иногда канал информации нарушен. Когда им показывают и рассказывают что это, оказывается это очень увлекательным и интересным для детей и родителей", - рассказал Шевченко.

Он также добавил, что специальных проверок в связи с проведением патриотических занятий не планируется. Педагогов также не будут контролировать относительно их учебного плана относительно подготовки к "Урокам о важном".

"Специальных проверок не планируется, потому что это плановая работа. Она методически разработана, причем федеральным Министерством просвещения: сценарий и план каждого урока. Поэтому специальных проверок проводиться не будет", - добавил Константин Шевченко.

Напомним, по информации СМИ, в школах Екатеринбурга родители нередко остаются недовольными подходом педагогов к обучению их детей патриотизму. Так, в одной из местных школ пятиклассника якобы отчитали за просьбу "не убивать людей" в письме для российских солдат. Педагог будто бы вызвал ребенка на личную беседу, сказал писать письмо по шаблону и якобы стал навязывать свою точку зрения относительно спецоперации.

Теги: уроки, школы, жалобы, патриотизм



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