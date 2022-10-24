На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение

В Свердловской области до 25 октября продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

По информации синоптиков, в области сохраняется сильный ветер до 18 м/с. В связи с этим информация о неблагоприятных погодных явлениях с рекомендациями по снижению рисков и смягчения последствий возможных происшествий уже была направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.

Спасатели рекомендуют уральцам ограничить уличные прогулки и работу на открытом воздухе, а также просят не парковать машины и самим не прятаться возле стен домов, вблизи деревьев и рекламных конструкций, которые могут не выдержать напора ветра. В это период также рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности.

Телефоны спасателей: "101", "112".