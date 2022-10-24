24 Октября 2022
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске

В Пятигорске сторонники террористической организации ИГ (запрещена в России) задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, получены признательные показания.

В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, уточнили в ФСБ. Устроить теракт они готовились по указанию зарубежных эмиссаров.

При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, в гаджетах найдена переписка с кураторами.

Ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Объектом готовящегося покушения должно было стать административное здание. Задержан 59-летний гражданин РФ, прибывший на Средний Урал с территории Украины в 2014 году.

Теги: фсбс, теракт, пятигорск



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