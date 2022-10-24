В Пятигорске арестованы предполагаемые террористы, готовившие взрыв в отделе полиции

Пятигорский городской суд арестовал на два месяца двух человек, которых задержали по подозрению в подготовке теракта в отделе полиции города.

"В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Напомним, в Пятигорске сторонники террористической организации ИГ (запрещена в России) задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. По данным ФСБ РФ, получены признательные показания. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии. Устроить теракт они готовились по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, в гаджетах найдена переписка с кураторами.