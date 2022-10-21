В Крыму назвали единственный вариант спасения Украины

В Совфеде считают, что единственный способ для Украины выжить – отставка Владимира Зеленского и переговоры с Россией.

"Зеленский неадекватен, а ему, в первую очередь, сейчас надо подумать о спасении Украины. Единственный способ для Украины выжить сейчас – это отставка Зеленского и переговоры с Москвой", - сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Вместе с тем, подчеркнула она, Зеленский уже не может выйти из игры, ему не даст это сделать Запад, заложником которого он стал уже давно. Результатом таких игр англо-американцев, заявила сенатор, становится неизбежный как для США, так и для Европы затяжной системный кризис, в частности, в экономике.