Эрдоган заявил о намерении провести "телефонную дипломатию" с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По словам турецкого лидера, президент РФ стал "гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом".

"Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", — цитирует Эрдогана РИА Новости.

В сентябре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин готов к возобновлению переговоров с Киевом, но на новых, дополнительных условиях. Что именно это за условия, министр не сказал.

В середине октября Чавушоглу сообщил, что Анкара не выступала с инициативой организации пятисторонних переговоров по ситуации на Украине, пишет Regnum.

Турецкое издание Milliyet писало, что Турция пытается устроить переговоры по украинскому конфликту, но не между Москвой и Киевом, а между Москвой и "коллективным Западом".