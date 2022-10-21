Верхотурье включили в состав Ассоциации малых туристских городов России

Уральский город Верхотурье включен в состав Ассоциации малых туристских городов РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Соответствующее соглашение подписали глава Верхотурского городского округа Алексей Лиханов и вице-президент Ассоциации малых туристских городов, вице-мэр Суздаля Игорь Кехтер. Договор был заключен в рамках всероссийского форума "Регионы России – развитие туристической инфраструктуры" в Москве.

Ассоциация была создана в 2007 году. Ее цель – продвижение отдыха в малых городах, знакомство с богатым историческим наследием и эксклюзивными интерактивными программами. Верхотурье стал шестнадцатым в составе Ассоциации малых туристских городов. Также в нее входят Азов, Боровск, Гаврилов Посад, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск, Углич и Сарапул.

Стоит отметить, что Верхотурье – один из самых старых городов Свердловской области. Он носит неофициальный статус духовной столицы Урала.

Напомним, накануне, 20 октября, была одобрена госпрограмма "Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области до 2027 года". Объем финансирования мероприятий с 2022 по 2027 годы оценивается почти в 800 млн рублей.