Верхотурье включили в состав Ассоциации малых туристских городов России

21 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.ru

Верхотурье включили в состав Ассоциации малых туристских городов России

Уральский город Верхотурье включен в состав Ассоциации малых туристских городов РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Читайте также:

Соответствующее соглашение подписали глава Верхотурского городского округа Алексей Лиханов и вице-президент Ассоциации малых туристских городов, вице-мэр Суздаля Игорь Кехтер. Договор был заключен в рамках всероссийского форума "Регионы России – развитие туристической инфраструктуры" в Москве.

Ассоциация была создана в 2007 году. Ее цель – продвижение отдыха в малых городах, знакомство с богатым историческим наследием и эксклюзивными интерактивными программами. Верхотурье стал шестнадцатым в составе Ассоциации малых туристских городов. Также в нее входят Азов, Боровск, Гаврилов Посад, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск, Углич и Сарапул.

Стоит отметить, что Верхотурье – один из самых старых городов Свердловской области. Он носит неофициальный статус духовной столицы Урала.

Напомним, накануне, 20 октября, была одобрена госпрограмма "Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области до 2027 года". Объем финансирования мероприятий с 2022 по 2027 годы оценивается почти в 800 млн рублей.

Теги: Верхотурье, ассоциация, города, туризм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети