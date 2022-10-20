Киев объявил день тотальной экономии электроэнергии

20 октября на Украине введены ограничения на пользование электроэнергией. Причем они коснутся каждой области. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. Причиной являются повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.

Прежде всего ограничения будут касаться предприятий и заводов. Но также пострадает и население.

"У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения. Завтра будет трудный день. Мы просим с 7 утра до 23 часов вечера минимизировать пользование электроэнергией. Это касается каждой области. Мэры городов уже уведомлены. Завтра будет ограничено освещение городов", - сказал вчера чиновник.

Он добавил, что в офисе Зеленского разработали план и будут обращаться к западным кураторам с просьбой о помощи.

Накануне советник министра энергетики Александр Харченко предупредил, что будут происходить веерные отключения электричества для ремонта инфраструктуры. Серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Зеленский заявлял о 30%.

О дне тотальной экономии электричества заявил глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба. Нужно будет выключить все электроприборы, внутреннее освещение помещений, освещение улиц.

К тотальной экономии энергии призвал губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Сейчас каждая включенная стиральная машинка может привести к серьезным аварийным отключениям", - заявил он.

Вчера Зеленский сообщил, что были уничтожены еще три объекта энергетической инфраструктуры республике.

Ситуация с электроэнергией на Украине тяжелейшая. Местные телеграм-каналы пишут, что российские удары по энергетической инфраструктуре фактически перевели энергоснабжение страны в аварийный режим, который долго выдерживаться не может. Зеленскому было подготовлена аналитическая записка, в которой отмечается, что большинство разрушенных объектов можно будет восстановить, но в течение месяца, а 15% энергетический инфраструктуры уничтожено и восстановлению не подлежит.

У Зеленского уже разработали стратегию по экономии мощностей и раздумывают, как быть с медийным освещением этой проблемы - озвучивать реальное положение вещей или преуменьшать до последнего, что грозит сильным разочарованием населения.