20 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело между Госпиталем Тетюхина и КРСУ вернули в суд на повторное рассмотрение

Дело АО "Госпиталь восстановительных инновационных технологий" и АО "Корпорация развития Среднего Урала" передано на новое рассмотрение. Напомним, что КРСУ настаивало на взыскании с госпиталя Тетюхина 1,4 млрд рублей, однако суд отказал корпорации в иске. В свою очередь лечебно-реабилитационный центр хотел, чтобы КРСУ приняло 25% акций учреждения, однако суд отказал и в этом.

"Решение Арбитражного суда Свердловской области от 08.09.2021 по делу № А60-17873/2021 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2022 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области", говорится в документе из картотеки суда.

Напомним, что спор между организациями длился несколько лет. За это время в нем принял участие даже глава Свердловской области Евгений Куйвашев, встав на сторону КРСУ. Однако суд, в свою очередь, принял сторону госпиталя, отказав корпорации во всех требованиях. В ходе разбирательств губернатор обвинял руководство госпиталя в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре. Евгений Куйвашев заявил, что регион не собирается "душить" госпиталь, а всего лишь стремится вернуть свои деньги, одолженные ранее на строительство медучреждения.

Теги: Госпиталем Тетюхина, КРСУ, суд



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