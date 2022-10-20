Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования на Украине

Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани категорически отверг обвинения в передаче России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине.

По итогам закрытого заседания Совета Безопасности ООН дипломат назвал такие обвинения "безосновательными и ничем не подкрепленными", пишет Regnum.

Напомним, Запад настаивает, что Иран начал поставки БПЛА российской армии. В июле в США заявили, что Россия собирается закупить в Иране боевые беспилотники.

Ранее The New York Times сообщила, что Иран направил инструкторов, чтобы решать проблемы с парком беспилотных летательных аппаратов, которые переданы России.