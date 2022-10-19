19 Октября 2022
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Армия и ВПК В России За рубежом
Фото: admtyumen.ru

NYT: Иран направил в Россию специалистов по беспилотникам

Иран отправляет инструкторов по беспилотникам в Крым для оказания помощи российским военным. Об этом пишет The New York Times.
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Иран направил инструкторов, чтобы решать проблемы с парком беспилотных летательных аппаратов, которые переданы России. Это является еще одним сигналом растущей близости между Ираном и Россией.

В последнее время беспилотники стали важным оружием российской армии, которая использует их для ударов по энергетической инфраструктуре.

После продажи беспилотников России США ввели дополнительные санкции в отношении иранцев и иранских компаний, которые были вовлечены в строительство и проектирование самолетов, а также компаний, занимающихся их транспортировкой в Россию.

В США считают, что российская армия использует "Шахеды", которые представляют собой одноразовые беспилотные летательные аппараты, предназначенные для взрыва и уничтожения целей, но имеющие дальность действия более 1000 миль. Иран также направил более крупный беспилотник Mohajer-6, который используется для наблюдения и может нести до четырех ракет. Иран официально отрицает поставки беспилотников, Москва тоже ничего не знает об этом.

В США настаивают, что Иран начал поставки беспилотников в августе.

Интересно, что накануне министр обороны Британии Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности Украины. По данным The Telegraph, его поездка может быть связана как раз с иранскими дронами.

Теги: Иран, беспилотники



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