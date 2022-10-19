Крым не вводил ограничений на въезд и выезд после указа Путина

Советник главы Крыма Олег Крючков после указа президента России о введении среднего уровня реагирования заявил, что ограничений въезда и выезда в регионе нет.

"Дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер. Будут сформированы штабы, и по их решению могут вводится ограничения", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Напомним, Владимир Путин своим указом ввел не только военное положение на присоединенных территориях, но и так называемый средний уровень реагирования в восьми субъектах в Центральном и Южном федеральных округах. Это Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь.

В этих регионах, согласно указу, предполагается "введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней».