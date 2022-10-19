В восьми приграничных регионах РФ ограничат передвижение жителей

Владимир Путин своим указом ввел не только военное положение на присоединенных территориях, но и так называемый средний уровень реагирования в восьми субъектах в Центральном и Южном федеральных округах.

Это Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь.

В этих регионах, согласно указу, будут усилены меры безопасности, охрана различных объектов – от энергетики до школ.

Также возможно "временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений".

Еще предполагается "введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней; ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.