19 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

Белый дом стремится не допустить встречу Байдена и Путина на саммите G20, - Politico

Представители Белого дома принимают меры с целью не допустить встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, госслужащие делают все возможное, чтобы пути российского и американского президентов на саммите не пересеклись в коридорах и даже на групповом фото.

В то же время собеседники Politico не исключили, что Путин и Байден будут присутствовать лично на общем пленарном заседании "большой двадцатки".

Ранее Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. Однако он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в том числе - об обмене обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

В Кремле заявляли, что между Россией и США нет никаких контактов для обсуждения возможной встречи двух президентов на полях саммита G20.

Теги: путин, байден, саммит G20



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