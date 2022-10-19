Треть россиян считает, что РПЦ слишком активна в жизни общества и делах государства

Влияние Русской православной церкви на различные сферы жизни россиян снизилось в последние десять лет, при этом треть граждан полагает, что РПЦ активно пытается вмешиваться в те сферы, которые ее не касаются.

Более половины наших сограждан допускают вмешательство церкви в общественную и политическую жизнь (58%). Из них 45% полагают, что она должна влиять на духовную жизнь всего общества, не вмешиваясь в политику и государственные дела, 13% выступают за ее активное участие в обсуждении и решении проблем как общества, так и государства. Треть опрошенных — приверженцы крайней формы светскости, в их представлении церкви следует заниматься исключительно проблемами веры и религии (33%), это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня треть опрошенных склоняются к тому, что церковь слишком активна в жизни общества и делах государства, ей стоит уделять больше внимания духовным вопросам (31%).

Слишком активным участие РПЦ в жизни общества считают мужчины (38%), молодежь 18-34 лет (59-45%), россияне с неоконченным и высшим образованием (38%), москвичи и петербуржцы (44%), а также активные пользователи интернета (52%). Представители данных социально-демографических групп выступают за то, чтобы деятельность церкви ограничивалась вопросами религии и веры (41%, 61-51%, 38%, 44%, 55% соответственно).

По данным мартовского опроса ВЦИОМ, 68% россиян являются последователями православной веры.