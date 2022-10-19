Треть россиян считает, что РПЦ слишком активна в жизни общества и делах государства

19 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Треть россиян считает, что РПЦ слишком активна в жизни общества и делах государства

Влияние Русской православной церкви на различные сферы жизни россиян снизилось в последние десять лет, при этом треть граждан полагает, что РПЦ активно пытается вмешиваться в те сферы, которые ее не касаются.

Более половины наших сограждан допускают вмешательство церкви в общественную и политическую жизнь (58%). Из них 45% полагают, что она должна влиять на духовную жизнь всего общества, не вмешиваясь в политику и государственные дела, 13% выступают за ее активное участие в обсуждении и решении проблем как общества, так и государства. Треть опрошенных — приверженцы крайней формы светскости, в их представлении церкви следует заниматься исключительно проблемами веры и религии (33%), это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня треть опрошенных склоняются к тому, что церковь слишком активна в жизни общества и делах государства, ей стоит уделять больше внимания духовным вопросам (31%).

Слишком активным участие РПЦ в жизни общества считают мужчины (38%), молодежь 18-34 лет (59-45%), россияне с неоконченным и высшим образованием (38%), москвичи и петербуржцы (44%), а также активные пользователи интернета (52%). Представители данных социально-демографических групп выступают за то, чтобы деятельность церкви ограничивалась вопросами религии и веры (41%, 61-51%, 38%, 44%, 55% соответственно).

По данным мартовского опроса ВЦИОМ, 68% россиян являются последователями православной веры.

Теги: россияне, рпц, духовная жизнь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети