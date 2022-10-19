Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным по газовому хабу.

"На последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба", - цитирует его РИА Новости.

По словам турецкого лидера, как и объявлял Путин, Европа может использовать российский газ через Турцию.

Президенты встретились 13 октября на полях саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Путин предложил турецкому коллеге построить еще один газопровод и создать в Турции газовый хаб.

Ранее Эрдоган заявлял, что он и Путин поручили делегациям быстро начать работу по идее газового хаба, "ждать в этой ситуации не стоит".