До 40% жителей Херсонщины уже уехали, точных цифр нет – Сальдо

До 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали, точных цифр нет, цитируют СМИ врио губернатора региона Владимира Сальдо.

Все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области переезжают на левобережье Днепра, добавил чиновник.

"Все властные структуры, которые находятся в городе, военно-гражданской администрации, все подразделения, все министерства тоже переезжают на левобережье. Управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины", - сказал Сальдо.

Сальдо не уточнил, куда именно уехали местные жители – на территории, подконтрольные Киеву, или в другие регионы России.

Врио губернатора добавил, что "никто Херсон сдавать не планирует".