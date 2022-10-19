19 Октября 2022
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Грядут "непростые решения" по Херсону?

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Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

До 40% жителей Херсонщины уже уехали, точных цифр нет – Сальдо

До 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали, точных цифр нет, цитируют СМИ врио губернатора региона Владимира Сальдо.

Все подразделения и министерства гражданской администрации Херсонской области переезжают на левобережье Днепра, добавил чиновник.

"Все властные структуры, которые находятся в городе, военно-гражданской администрации, все подразделения, все министерства тоже переезжают на левобережье. Управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины", - сказал Сальдо.

Сальдо не уточнил, куда именно уехали местные жители – на территории, подконтрольные Киеву, или в другие регионы России.

Врио губернатора добавил, что "никто Херсон сдавать не планирует".

Теги: владимир сальдо, херсонская область, эвакуация



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