19 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Министерство обороны РФ

Российская доля на мировом рынке беспилотников – 2%

Российская доля на мировом рынке беспилотных летательных аппаратов составляет только 2%, сам же рынок оценивается более чем в $30 млрд. Такие данные на заседании Совета Федерации привел сенатор Константин Долгов. Он отметил, что российская доля – "это очень мало".

"Есть целый ряд проблем, в том числе нормативно-правовая база. Чтобы подготовить к вылету БПЛА в России требуется от 3 до 5 суток. Учитывая географию и погодные условия нашей страны, это просто несерьезно и требует корректив. Еще одна проблема – излишние требования к созданию БПЛА. Например, к дронам до 30 кг предъявляют требования соблюдения 30 ГОСТов. Это неподъемный объем для наших производителей. Мы подготовим нормативные изменения", - рассказал сенатор.

Теги: беспилотники, бпла, дрон



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