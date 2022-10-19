Ходаковский заявил об опасности смуты

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что в стране происходят сложные процессы, а в народном сознании резко возрастает степень критицизма и так же резко падает уровень взвешенности. Это грозит опасностью смуты.

Он приводит пример телеграм-канал Игоря Стрелкова, занимающего, по его мнению, позицию "бескомпромиссного критиканства". Он очень популярен среди тех, кто не хочет видеть последствий бунта на корабле и готов к любым радикальным действиям, невзирая на последствия.

"На фоне резких изменений настроений в обществе, которые власть или замечает, или не замечает, в кругах, считающих себя патриотическими, заговорили о Смуте. Называются даже фамилии новых Минина и Пожарского, а некоторые в этом контексте даже упоминают и меня.... Но Минин и Пожарский не раскачивали ситуацию, доводя её до Смуты. Они пришли, когда другие развалили, а кто и предал. Никаких Смут и никаких поляков в Кремле! Лучше я буду презренным охранителем, чем благословенным спасителем осколков империи", - написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что есть заинтересованные в смуте лица, которые преследуют свои интересы.