В Азербайджане заявили о обстрелах со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило о том, что со стороны Армении обстреляны позиции азербайджанских военных.

"С 18.40 18 октября до 1.45 19 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман, Пембек и Гюнешли с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Тезекенда и Астафа, а также Дарйурда. Подразделениями нашей армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Ранее в Минобороны Армении заявили о том, что 16 октября азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии на восточном направлении границы. Военные Азербайджана опровергли эту информацию.