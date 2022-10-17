17 Октября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Азербайджане опровергли информацию об обстреле границы с Арменией

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о якобы нанесенных армией этой страны ударах по позициям армянских военных.

"Распространенная армянской стороной 17 октября информация о якобы имевшем место обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - заявили в Минобороны Азербайджана.

Ранее в Минобороны Армении заявили о том, что 16 октября азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии на восточном направлении границы.

Теги: Армения, Азербайджан, обстрел



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