В Азербайджане опровергли информацию об обстреле границы с Арменией

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о якобы нанесенных армией этой страны ударах по позициям армянских военных.

"Распространенная армянской стороной 17 октября информация о якобы имевшем место обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - заявили в Минобороны Азербайджана.

Ранее в Минобороны Армении заявили о том, что 16 октября азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии на восточном направлении границы.