18 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловская полиция задержала ОПГ, тоннами похищавшую топливо с железнодорожных цистерн

Борцы с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке подразделения полиции ГРОМ выявили и пресекли крупный нелегальный канал поставки ворованного дизельного топлива. Об этой уникальной в некотором роде спецоперации Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.
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По его данным, с поличным на окраине Екатеринбурга, в районе реки Арамилка, сыщиками были задержаны восемь участников организованной преступной группы. Злоумышленники при помощи соответствующего вспомогательного оборудования похитили у крупной российской коммерческой компании, деятельность которой связана с переработкой нефти и газа, порядка 4,5 тонн летнего дизельного топлива – ДТ-Л-К5.

"По предварительным данным, подозреваемые, используя приспособления для вскрытия запорно-пломбировочных устройств железнодорожных вагонов – цистерн, шлангами сливали горючее в большие канистры. Емкости для похищенных нефтепродуктов были установлены в пяти автомобилях марки УАЗ ("батон") и в кузове грузовика ГАЗ-66. Задержанными оказались местные жители 1976, 1992, 1984, двое 1973, 1995, 1993 и 1989 годов рождения. Двое из них машинисты, третий помощник машиниста, разнорабочий, два водителя и пара неработающих. Один из железнодорожников имеет судимость за кражу.

Криминальный спрут действовал, когда вагоны с бензином и соляркой двигались со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги на подъездной путь Шабровский, расположенный вблизи екатеринбургской нефтебазы. Куда конкретно сбывалось горючее, оперуполномоченным еще предстоит установить, равно как и количество преступных эпизодов. По данному факту главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – "Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере". Эта статья достаточно суровая, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - рассказал полковник Горелых.

Полиция проводит с задержанными комплекс неотложных следственных действий, направленных на закрепление доказательств совершения указанного преступления. По словам Валерия Горелых, оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступления и криминалисты. До судебного заседания подозреваемые будут находиться на подписке о невыезде.

Теги: топливо, задержание, ОПГ



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