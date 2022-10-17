В Екатеринбурге состоялся торжественный запуск первой "Ласточки" в Красноуфимск

В уральской столице прошла торжественная церемония запуска электропоезда "Ласточка", который свяжет Екатеринбург и Красноуфимск. Теперь уральцы смогут добраться до пункта назначения на два часа быстрее, пропуская пересадку в Дружинино.

По словам гендиректора АО "Свердловская пригородная компания" Павла Кутловского, протяженность маршрута составила 224 км, а время в пути 3 ч. 20 мин. За это время электропоезд сделает пять остановок. Две пары скоростных поездов будут курсировать утром и вечером. Из Екатеринбурга отправление запланировано на 10.27 и 19.37 местного времени. Из Красноуфимска - на 6.50 и 14.19. Поезд будет делать остановки на остановочном пункте ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, Бисертский завод, Уфимка. Стоимость проезда составит 470 рублей, однако предусмотрены и льготы, действующие на все виды пригородного железнодорожного транспорта.