Житель Нижнего Тагила получил 11 лет "строгача" за убийство сестры из "Нагана"

В Нижнем Тагиле вынесен приговор 60-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве своей сестры, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Читайте также: Уральский садовод осужден за стрельбу из ракетницы по своей соседке

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 15 апреля 2021 года в квартире дома по улице Коминтерна. Мужчина вступил в конфликт с сестрой и произвел в женщину два выстрела из имевшегося у него револьвера системы "Наган". От полученных огнестрельных ранений та скончалась на месте.

В ходе расследования было установлено, что орудие преступления, несколько десятков патронов к нему, а также взрывчатое вещество (порох) уралец хранил у себя дома незаконно, не имея разрешительной документации. По уголовному делу следователем СКР были проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы обвиняемого и ряда свидетелей, судебно-медицинская, баллистическая и другие экспертизы.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, гражданин, который обвинялся в этих преступлениях, ранее судим не был.

"До задержания он проживал в квартире по улице Юности в Нижнем Тагиле. Его жертва также к уголовной ответственности ранее не привлекалась, работала она на местном предприятии крановщицей", - отметил полковник Горелых.

Приговором суда убийце назначено 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что тагильчанин обиделся на младшую сестру из-за отказа помогать ему в уходе за их пожилой больной матерью и выстрелил родственнице в живот из "Нагана".