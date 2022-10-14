14 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральский садовод осужден за стрельбу из ракетницы по своей соседке

Суд на Среднем Урале вынес приговор 63-летнему жителю Пригородного района. Садовода обвиняли в угрозе убийством соседке.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД "Нижнетагильское", в мае этого года у женщины возник спор с соседом по поводу раздела земельного участка, поскольку тот занял несколько чужих метров. Она вызывала специалистов, которые провели межевание согласно плану и установили, что сосед, действительно, занял несколько лишних метров земли. Пожилому мужчине это крайне не понравилось.

В середине июля, когда женщина занималась поливом, она услышала щелчки, а когда обернулась, то услышала голос соседа со словами угроз. Затем тот начал стрелять в нее из ракетницы. Соседка испугалась, убежала и позвонила в полицию.

Прибывшие на место силовики доставили пенсионера в отдел полиции для разбирательства. Там он пояснил, что, выпив, вспомнил свою обиду и решил напугать женщину. Он взял принадлежащее ему пусковое сигнальное устройство и выпустил из него ракеты. Как выяснили в полиции, оно служило у него для распугивания хищных птиц, так как ранее садовод держал голубей.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", а накануне закончилось судебное разбирательство. Агрессор приговорен к 100 часам обязательных работ.

Теги: садовод, стрельба, приговор



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