17 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени отпустили на свободу педофила, изнасиловавшего падчерицу

Центральный районный суд Тюмени освободил от наказания педофила, изнасиловавшего собственную падчерицу, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Причиной стал истекший срок давности - преступление было совершено 15 лет назад. Сообщается, что действия сексуального характера осужденный совершал с июня 1999 г. по октябрь 2008 г., воспользовавшись её беспомощным состоянием, и обстоятельством того, что она, в силу своего возраста, не могла ему отказать.

"В судебном заседании мужчина вину в совершении преступлений не признал. Пояснил, что он не совершал какие-либо преступления в отношении девочки. Считает, что потерпевшая его оговаривает, поскольку испытывает зависть, корысть и хочет отомстить своей матери за свои какие-то жизненные неурядицы. Несмотря на полное непризнание вины, совершение мужчиной ряда преступлений подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и другими материалами уголовного дела. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности потерпевшей, свидетелей в исходе дела, о наличии у них оснований для оговора в судебном заседании не установлено. Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность и личность осужденного, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На основании ч. 8 ст. 302 УПК РФ от назначенного наказания мужчина освобождён, в связи и истечением срока давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Требования гражданского иска потерпевшей удовлетворены частично. Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей в счет компенсации причиненного преступлениями морального вреда 500 000 руб.

Теги: педофил, изнасилование, падчерица, срок давности



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