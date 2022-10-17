Правительство может изменить условия получения туристического кэшбэка

Туристический кэшбэк, ставший одной из популярных выплат со стороны государства во время кризиса, возможно, будет существенно сокращен.

По данным "Ведомостей", правительство собирается изменить условия получения выплаты.

Так, может быть введен критерий нуждаемости. Сейчас такой применяется для получения пособия семьями с детьми: учитываются денежные доходы, имущество, наличие автомобиля и вкладов.

В бюджете на следующие два года Минфин финансирование кэшбэка урезал, но обещал рассмотреть возможность возвращения прежних объемов в 2024 году. Но пока на программу не предусмотрены средства на ближайшие три года.