WP: Идеи Путина набирают популярность на Западе

Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик среди лидеров и населения западных стран, сообщает издание The Washington Post.

Как отмечается в статье, речь российского лидера, произнесенная им в конце сентября, "для многих привлекательна - в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы".

"В одной стране за другой распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются поставленных перед собою целей", - заявил изданию профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев.

При этом, отметил он, речь идет не только о политиках, указав на рост ценности технократов. В качестве примера профессор привел американского предпринимателя Илона Маска, отнеся его к тем, "кто решает проблемы и выполняет свою работу", пишет Regnum.

Напомним, 30 сентября Путин во время речи, предшествующей подписанию договора о вхождении нескольких регионов в состав России, заявил также о том, что мир вступил в стадию революционных трансформаций, что формируются центры, представляющие большинство населения. Страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого-либо народа, преступна, что мы должны перевернуть эту страницу. Как прежде уже не будет", - сказал Путин.

Он также добавил, что Запад "пытался навязать всему миру власть доллара". "Чтобы выпутаться, им нужно сломать Россию. Однако Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом", - добавил глава государства.