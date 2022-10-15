В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины пострадала нефтебаза

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле, в результате которого пострадала нефтебаза.

"У нас – опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Позже он сообщил, что пожар потушен, началась ликвидация последствий.