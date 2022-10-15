Конфликт на Украине можно завершить за неделю, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине можно разрешить за неделю.

"Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу NBC, президента цитирует БелТА.

Также Лукашенко рассказал о том, как его страна помогает России в проведении СВО на Украине и как поступает с украинскими беженцами.

"Наша поддержка России заключается в том, чтобы западные наши границы – в данном случае, с Польшей и Литвой – не были нарушены, и чтобы не был нанесен через Белоруссию удар в спину российским войскам", - заявил Лукашенко в интервью NBC, фрагменты которого опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Сегодня участие Белоруссии проявляется еще и в том, что в стране лечат и россиян, и украинцев, кормят их, предоставляют убежище беженцам из Украины, которых в сутки пребывает 400-500, и уравнивают их в правах.