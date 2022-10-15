Ежедневно из Украины в Белоруссию пребывают 400-500 беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о том, как его страна помогает России в проведении СВО на Украине и как поступает с украинскими беженцами.

"Наша поддержка России заключается в том, чтобы западные наши границы – в данном случае, с Польшей и Литвой – не были нарушены, и чтобы не был нанесен через Белоруссию удар в спину российским войскам", - заявил Лукашенко в интервью NBC, фрагменты которого опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Сегодня участие Белоруссии проявляется еще и в том, что в стране лечат и россиян, и украинцев, кормят их, предоставляют убежище беженцам из Украины, которых в сутки пребывает 400-500, и уравнивают их в правах.

"Мы никого там не убивали, и убивать не собираемся. Мы не намерены туда втягиваться, нас никто не просил об этом", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он заявил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с Россией.

"Кто запретил? Догадайтесь. Он не самостоятелен", - сказал Лукашенко.