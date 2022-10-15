15 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: t.me/rogozin_do

Блок НАТО проиграл на Украине из-за краха проекта "анти-Россия", - замглавы МИД РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает, что Североатлантический альянс уже потерпел поражение на Украине, которое связано с крахом западного проекта по превращению Украины в "анти-Россию".
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"НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию". Хочу сказать, что после 2007 г., когда было принято решение НАТО в Бухаресте о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, мы говорили, что это решение закладывает мину замедленного действия в основу европейской безопасности, и, если это решение не будет пересмотрено, то рано или поздно она взорвется", - сказал ТАСС Грушко.

По его словам, НАТО в украинском кризисе продолжает линию на эскалацию и поднимает ставки. Он считает, что альянс мог бы не допустить конфликт на Украине, но подталкивал Киев к эскалации и демонизировал Москву. Грушко также заявил, что никто не знает о победах НАТО, но все знают результаты военных интервенций альянса.

Теги: Александр Грушко, МИД РФ, Украина, НАТО, анти-Россия



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