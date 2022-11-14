В МИД РФ оценили идею вступления Украины в НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко полагает, что только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО.

"Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально", - сказал Грушко РИА Новости.

По его словам, НАТО забывает о принципе, согласно которому, никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других.

"Мы взяли на себя обязательства не предпринимать никаких шагов, которые могли бы существенным образом затронуть безопасность друг друга. Если одна сторона говорит не делать этого, то не надо, надо садиться и договариваться, как обеспечить безопасность и НАТО, и России, как обеспечить безопасность Украины. Этого сделано не было под предлогом того, что, мол, сама Украина захотела, а НАТО только откликнулась на просьбу суверенного государства, и вообще, это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности", - высказался Грушко.

Дипломат уточнил, что расширение Североатлантического альянса не способствует укреплению безопасности самого блока.

"Кстати, принятие Финляндии и Швеции ухудшает безопасность НАТО, потому что создается линия соприкосновения более 1,2 тыс. км с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу", - сказал Грушко.