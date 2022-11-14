В МИД РФ оценили идею вступления Украины в НАТО

14 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Украина
Фото: Накануне.ru

В МИД РФ оценили идею вступления Украины в НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко полагает, что только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО.

"Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально", - сказал Грушко РИА Новости.

По его словам, НАТО забывает о принципе, согласно которому, никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других.

"Мы взяли на себя обязательства не предпринимать никаких шагов, которые могли бы существенным образом затронуть безопасность друг друга. Если одна сторона говорит не делать этого, то не надо, надо садиться и договариваться, как обеспечить безопасность и НАТО, и России, как обеспечить безопасность Украины. Этого сделано не было под предлогом того, что, мол, сама Украина захотела, а НАТО только откликнулась на просьбу суверенного государства, и вообще, это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности", - высказался Грушко.

Дипломат уточнил, что расширение Североатлантического альянса не способствует укреплению безопасности самого блока.

"Кстати, принятие Финляндии и Швеции ухудшает безопасность НАТО, потому что создается линия соприкосновения более 1,2 тыс. км с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу", - сказал Грушко.

Теги: МИД РФ, Александр Грушко, Украина, НАТО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.10.2022 11:18 Мск Блок НАТО проиграл на Украине из-за краха проекта "анти-Россия", - замглавы МИД РФ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети