Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить – генсек альянса

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он также сообщил, что НАТО ведет диалог с промышленностью о том, как увеличить производство и пополнить запасы оружия. Ранее стало известно, что ряд стран альянса значительно сократил свои запасы, снабжая Украину.

Столтенберг также заявил, что НАТО не видит признаков намерения РФ применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность.