Я ни о чем не жалею – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что "ни о чем не жалеет".

"Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно", - сказал глава государства журналистам.

Он добавил, что российские власти не ставят задачу уничтожения Украины.

Наконец, президент не стал давать оценку россиянам, уехавшим из страны после начала мобилизации: "Я бы предпочел давать не эмоциональные, а юридические оценки. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку. По-другому невозможно поступать".