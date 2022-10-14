В Челябинске задержали грабителя, который расстрелял мужчину и пытался похитить сумку с 1 млн рублей

В Челябинске задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В сентябре в темное время суток неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в ноги и живот мужчине и попытался вырвать у него сумку, в которой находился 1 млн рублей, но у него не получилось. Пострадавший сумел добраться до открытого магазина, работники которого вызвали медицинскую бригаду и сотрудников полиции.

По словам пострадавшего, мужчина якобы хотел продать свой автомобиль за 1 млн рублей, но несколько раз переносил время встречи с середины дня на вечер. Полицейские установили, что злоумышленник сделал фотографии чужого автомобиля и выдавал его за свой. Он подъехал на велосипеде в расположенный рядом с местом встречи двор и переоделся в приготовленный комплект неприметной одежды серого цвета. При встрече он сразу же начал стрелять в пострадавшего. После неудачной попытки нападения злоумышленник переоделся во дворе в кустах и скрылся с места преступления.

Нападавшего задержали. У него было изъято оружие. Установлено, что он также был причастен к совершению двух разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций в Магнитогорске. Ущерб составил 43 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.