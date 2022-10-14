Самолет не выпустили из Уфы в Анталью из-за мобилизации второго пилота, - Mash

Самолет авиакомпании Azur Air не выпустили из аэропорта Уфы в Анталью, потому что второго пилота мобилизовали, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, пассажиров сначала два часа продержали на ВПП, а затем попросили покинуть самолет, объявив по громкой связи: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется".

Туристы, которые проходили регистрацию рядом со вторым пилотом, рассказали, что его остановили на паспортном контроле. Якобы повестка ему приходила, когда он еще был дома, но он ее проигнорировал и никому об этом не рассказал.

Как сообщалось, авиационная отрасль России ждет подтверждения возможности получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников. Как заявила глава S7 Татьяна Филева, пока удается убеждать военкоматы не забирать ценных специалистов. При этом во все авиакомпании продолжают массово приходить повестки.

Минтранс две недели назад направил в Минобороны просьбу о предоставлении брони для ключевых сотрудников гражданской авиации, но официальное решение по предоставлению отсрочки пока не утверждено.