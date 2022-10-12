12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Авиакомпании ждут определенности по отсрочкам от мобилизации

Авиационная отрасль России третью неделю ждет подтверждения возможности получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников.

Как заявила глава S7 Татьяна Филева, пока удается убеждать военкоматы не забирать ценных специалистов. При этом во все авиакомпании продолжают массово приходить повестки. Без официального решения Министерства обороны у них нет гарантий сохранения ключевых кадров.

Минтранс две недели назад направил в Минобороны просьбу о предоставлении брони для ключевых сотрудников гражданской авиации, но официальное решение по предоставлению отсрочки пока не утверждено. Такой подход "согласован на правительственном уровне", и ожидает решения военного ведомства в ближайшее время, но официально подтвердить это не удалось, сообщает "Коммерсант".

Освобождение от призыва критично не только для пилотов и диспетчеров, но и для технических, коммерческих и IT-специалистов, так как полеты без них могут просто остановиться.

Теги: авиакомпании, пилоты, авиация, мобилизация, спецоперация



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