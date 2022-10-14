14 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования взрывов на "Северных потоках"

Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках", сообщает издание Spiegel.

По словам источников в службах безопасности Германии, Швеция решила, что не может делиться результатами своего расследования с другими государствами по соображениям безопасности.

По данным СМИ, сначала Швеция вышла из состава совместной следственной группы, а затем и Дания.

Ранее в Швеции засекретили от других государств предварительное расследование. Оно закончилось еще 7 октября, но никаких подробностей, кроме того, что власти страны укрепились в версии о диверсии, не сообщалось.

Между тем, МИД РФ объявил демарш послам Германии, Дании и Швеции в Москве из-за отказа привлечь к расследованию диверсий на "Северных потоках" Россию.

Теги: северные потоки, взрыв, швеция, дания, фрг



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Развитие сюжета:

Ранее 14.10.2022 15:30 Мск Повреждения на "Северных потоках" составляют в диаметре восемь метров - СМИ


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