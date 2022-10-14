Повреждения на "Северных потоках" составляют в диаметре восемь метров - СМИ

Следствие в Германии пришло к выводу, что повреждения газопроводов "Северный поток" могли появиться только в результате применения взрывчатки, сообщил источник немецкого телеканала ARD в правительстве ФРГ.

Чтобы добраться до места повреждения и обследовать его, пришлось привлечь беспилотный аппарат Бундесвера.

Место повреждения трубы в диаметре составляет около восьми метров. Оба трубопровода имеют по два повреждения. Нетронутой осталась лишь одна нитка "Северного потока - 2". Как отметили источники телеканала, утечка "может быть только следствием взрыва с применением взрывчатых веществ".