14 Октября 2022
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/pdmnews

В Белгороде вновь работает ПВО, прогремело семь взрывов

В небе над Белгородом сегодня днем прогремели семь взрывов, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на территории региона сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Также о работе средств ПВО сообщали жители города. Очевидцы сняли следы в небе.

В региональном штабе подтвердили работу систем противовоздушной обороны. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли Белгород. Под обстрел попал жилой дом на улице Губкина. В итоге верхний этаж дома и два автомобиля были повреждены. Не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. Информации о погибших и пострадавших нет.

Теги: пво, белгород, взрывы



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