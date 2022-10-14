Путин назвал причины сотрудничества России с талибами*

Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в Афганистане, заявил, что "на наших рубежах" тлеет очаг напряженности, при этом западные спецслужбы подпитывают террористические формирования, поэтому Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами.

"На наших южных рубежах действительно тлеет очаг напряженности, чреватый потоком беженцев, террористическими угрозами. При этом западные – прежде всего американские, британские – спецслужбы подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения "Талибан"* (*талибы, Талибан – запрещенная в России террористическая организация)", - сказал он на саммите "Россия – Центральная Азия" в Астане, его цитирует РИА Новости.

Путин подчеркнул, что в интересах приграничных стран – не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане.