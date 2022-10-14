В Минцифры высказались об ошибочной мобилизации трех айтишников с бронью

"Мобилизационные" повестки получили несколько сотрудников "РДЛ-Телеком" (разработчик компьютерного софта), имеющие право на отсрочку.

"Трое сотрудников "РДЛ-Телеком", подпадающие под критерии отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации, действительно получили повестки для отправки, но в настоящее время не призваны и находятся дома. В ближайшее время им будет оформлена положенная отсрочка", - сообщили в Минцифры, уточнив, что в министерстве продолжают держать на контроле все проблемные случаи.

Ранее стало известно, что в Москве шесть сотрудников этой же IT-компании с отсрочкой от Минцифры получили повестки, их пытаются мобилизовать, не принимая в расчет все официально оформленные документы на бронь. В ситуацию пришлось вмешаться лично главе Минцифры.