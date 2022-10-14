14 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

"Нам без разницы на все документы и госуслуги": В Москве пытаются мобилизовать шестерых айтишников с бронью от Минцифры

В Москве гендиректора IT-компании и еще пятерых сотрудников забрали в военкомат, несмотря на предоставленную отсрочку, передает РБК. Минцифры просит главного военного прокурора провести оперативную проверку.

"По всем шестерым сотрудникам "РДЛ-Телеком" (разработчик компьютерного софта – прим. ред.), получившим повестку, направлены правительственные телеграммы за подписью [главы Минцифры] Максута Шадаева. На момент предоставления комментария троих сотрудников отпустили, трое находятся в военкомате", - сообщили в пресс-службе Минцифры.

В "РДЛ-Телеком" рассказали, что в конце сентября сотрудники в соответствии со всеми требованиями заполнили заявления на Госуслугах об отсрочке для IT-специалистов и даже получили сообщение, что их включили в соответствующий список. Однако 11 октября шестерым сотрудникам, включая гендиректора, были вручены повестки по месту работы. Отмечается, что никто из мобилизованных сотрудников не был прикреплен к военкомату Лефортово, из которого пришли повестки.

Сотрудники со всеми справками и документами, подтверждающими возможность отсрочки, явились в военкомат. "При входе у сотрудников были изъяты паспорта и военные билеты. В сопровождении полиции они были проведены в зал ожидания. На вопрос, расценивать ли это как задержание, сотрудники полиции и управы Лефортово отвечали "нет", однако из зала ожидания никого не выпускали. На законное требование вернуть документы сотрудники полиции и управы отвечали отказом", — сообщили в компании. Там же некие сотрудники управы Лефортово сообщили айтишникам, что им "без разницы на все документы и госуслуги", в списках Генштаба на отсрочку таких фамилий нет.

После медкомиссии сотрудникам компании предписали на следующий день явиться в пункт сбора для отправки в воинские части. Паспорта и военные билеты не вернули. Гендиректора, который начал задавать вопросы, вывела "с применением силы" полиция. Юрист "РДЛ-Телеком" пытался подать на имя военкома заявление, но тот его не принял. "После длительного ожидания военкома от него был получен ответ: "Я с вами не собираюсь разговаривать. Подавайте жалобы куда хотите", заявили в "РДЛ-Телеком".

Теги: военкомат, мобилизация, госуслуги, минцифры, бронь



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