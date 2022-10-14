Власти Херсонщины "настоятельно рекомендуют" жителям региона поехать "на отдых в Российскую Федерацию"

14 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: В. Н. Горелых

Власти Херсонщины "настоятельно рекомендуют" жителям региона поехать "на отдых в Российскую Федерацию"

Власти Херсонской области "настоятельно рекомендуют" жителям региона "воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию". Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов.

"Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины, во время зачистки территории от укронацистов и западных наёмников, администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении чиновника (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).  

"Мы уже скоро очистим и другие регионы оставшийся Украины от нацизма и извращенцев", - добавил Стремоусов.

Накануне с просьбой помочь вывезти жителей Херсонской области в другие регионы РФ к властям страны обратился врио губернатора нового субъекта Владимир Сальдо. Позже власти региона заявили, что речи об эвакуации мирного населения не идет. Ответственным за вывоз жителей Херсонщины стал вице-премьер России Марат Хуснуллин, он пообещал, что всех пожелавших выехать жителей региона бесплатно разместят в других субъектах РФ.

Теги: херсонская область, кирилл стремоусов, эвакуация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети