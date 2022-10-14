Власти Херсонщины "настоятельно рекомендуют" жителям региона поехать "на отдых в Российскую Федерацию"

Власти Херсонской области "настоятельно рекомендуют" жителям региона "воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию". Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов.

"Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины, во время зачистки территории от укронацистов и западных наёмников, администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении чиновника (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

"Мы уже скоро очистим и другие регионы оставшийся Украины от нацизма и извращенцев", - добавил Стремоусов.

Накануне с просьбой помочь вывезти жителей Херсонской области в другие регионы РФ к властям страны обратился врио губернатора нового субъекта Владимир Сальдо. Позже власти региона заявили, что речи об эвакуации мирного населения не идет. Ответственным за вывоз жителей Херсонщины стал вице-премьер России Марат Хуснуллин, он пообещал, что всех пожелавших выехать жителей региона бесплатно разместят в других субъектах РФ.