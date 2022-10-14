В бюджете РФ сократили средства на тушение пожаров и туризм

24 комитета Госдумы дали положительные заключения на проект федерального бюджета, рассмотрение которого в первом чтении состоится 26 октября.

При этом депутаты высказали ряд замечаний. Критике подверглось, в том числе недофинансирование тушения природных пожаров, отсутствие средств на очистку озера Байкал, нехватку средств на развитие туризма в стране.

Во фракциях также заявили, что недовольны уменьшением финансирования ряда статей, и сообщили о подготовке своих поправок. В "Справедливой России – За правду" решили разработать альтернативный проект финансового документа, ориентированный на повышение обороноспособности и продовольственной безопасности страны, а также на финансирование бизнеса.

Как говорят эксперты, на фоне специальной военной операции на Украине бюджет приходится адаптировать к возросшим расходам на оборону, поэтому режутся наименее чувствительные проекты, сообщают "Известия".

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин резко раскритиковал проект федерального бюджета на 2023-2025 гг. за сокращение расходов на армию.