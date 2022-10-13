13 Октября 2022
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Политика
Фото: пресс-служба президента РФ

Путин и Эрдоган не обсуждали урегулирование на Украине, - Кремль

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане не обсуждали тему российско-украинского урегулирования. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет.

Турция весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявила заинтересованность, добавил Песков.

Президенты встретились на полях саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Путин предложил турецкому коллеге построить еще один газопровод и создать в Турции газовый хаб. Он отметил, что цена на газ сейчас "заоблачная", а с помощью газового хаба Турция и Россия могли бы регулировать цены на "нормальном, рыночном уровне без всякой политической окраски".

Теги: путин, эрдоган, песков



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